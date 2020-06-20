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تعليم

بمشاركة 15 دولة.. انطلاق فاعليات المنتدي البيئي الدولي الرابع لجامعة طنطا غدًا

السبت 20/يونيو/2020 - 04:03 م
لدكتور عماد عتمان
لدكتور عماد عتمان
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أحمد على

تنطلق غدًا الأحد فعاليات المنتدى البيئي الدولي الرابع تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" بجامعة طنطا  برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، على مدي يومين، بمشاركة 15 دولة حول العالم.


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وأكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدي، أن المنتدي سيناقش 17 محورًا، يأتي على رأسِها: الاقتصاد الأخضر والإدارة البيئية"، "الأثر البيئي على الصحة" ،"استدامة الموارد الطبيعية"، و"تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته"، "النانو تكنولوجي" وتطبيقاته، و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"،  "التشريعات البيئية" و"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" و"التغيرات المناخية" - وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من خلال منصة الجامعة.


ومن جانبه أوضح الدكتور طارق فودة، مقرر المؤتمر، أن المنتدي سيشارك فيه لفيف من كبار العلماء والباحثين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. من دول  الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، الهند، باكستان، ماليزيا، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية، بولندا، والسودان، بولندا، والمملكة العربية السعودية، والامارات والبحرين.

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