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برلمان

صحة البرلمان: خوف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب للمستشفيات جعلهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:03 م
النائب سامى المشد
النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن بعض المستشفيات الجامعية أصبحت لاتعمل بربع طاقها ، كما أن المستشفيات الحكومية تحولت إلى مستشفيات عزل لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المذمنة لايذهبوا إلى المستشفيات لإجراء تحاليل بشأن فيروس كورونا ، وكانوا يقوموا بصرف العلاج على نفقة الدولة ، إلا أن خوفهم من كورونا جعلهم لايخرجوا من منازلهم ، مما أدى إلى تفاقم الأمراض لديهم وقلة مناعتهم ، حتى أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد بمشروع القوافل العلاجية الذى أطلقته وزارة الصحة للذهاب إلى المواطنين فى منازلهم بدلا من توجهم إلى المستشفيات ، وخروج قرار بنفس اليوم بشأن حالتهم ، مما يدل على حكمة وزارة الصحة.

وكانت قد قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن شدة فيروس كورونا قلت، ولكن قدرة المواطن على مواجهة الفيروس ضعفت، موضحة أن سبب تراجع مواجهة جسم الإنسان للفيروس هي أن المواطن لم يعد يتابع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أن قرارت نفقة الدولة آخر 3 أشهر قلت بنسبة 38%.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مرضى الأمراض المزمنة خايفين ينزلوا، وعشان كدا بنقول احنا صرفنا ومازلنا بنصرف العلاج كل 3 أشهر ولكن العلاج لوحده مش كافي.

وأضافت أن مبادرة الأمراض المزمنة ستبدأ من السبت في 3 محافظات، ومع نهاية الأسبوع ستكون غطت الثمان محافظات المتواجدين في المرحلة الأولى.
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