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برلمان

برلمانية: الرئيس وجه رسالة واضحة عن قدرات الجيش المصري في حماية الأمن القومي

السبت 20/يونيو/2020 - 02:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب ، بتصريحات الرئيس السيسي ورسالته خلال تفقده عناصر المنطقة المركزية العسكرية، عن الجيش المصري وامكانياته ودوره.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن الرئيس أكد أن الجيش المصري من اقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد  يحمي ولا يهدد، معلقة: رسالة واضحة من الرئيس بقدرة الجيش على حماية الدولة وعدم تفضيلنا الاعتداء على أحد.

وأشارت رزق الله : تأكيد قدرة الجيش المصري على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، رسالة للمجتمع الإقليمي ومحاولي التربص بمصر سواء في الملف الليبي أو سد النهضة.

وشددت على أن  مصر لن تعتدي على أحد ولكن في ذات الوقت لن تقبل تهديد أمنها القومي سواء بتواجد جماعات إرهابية على حدودها مع ليبيا أو خلق أزمة في أمنها المائي.
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