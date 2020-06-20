برلمانية: الرئيس وجه رسالة واضحة عن قدرات الجيش المصري في حماية الأمن القومي

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب ، بتصريحات الرئيس السيسي ورسالته خلال تفقده عناصر المنطقة المركزية العسكرية، عن الجيش المصري وامكانياته ودوره.





وقالت النائبة، في بيان لها، إن الرئيس أكد أن الجيش المصري من اقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، معلقة: رسالة واضحة من الرئيس بقدرة الجيش على حماية الدولة وعدم تفضيلنا الاعتداء على أحد.





وأشارت رزق الله : تأكيد قدرة الجيش المصري على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، رسالة للمجتمع الإقليمي ومحاولي التربص بمصر سواء في الملف الليبي أو سد النهضة.



