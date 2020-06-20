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حوادث

14 يوليو.. الحكم على العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير المشروع

السبت 20/يونيو/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة 14 يوليو للحكم.
  
وأسندت النيابة للمتهم،  " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينةما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول  لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م"  و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب باحدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسيااحة والفنادق المالكة لعدة فنادق
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تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير المشروع لأول يونيو

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