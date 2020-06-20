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الرئيس السيسي يشهد عروضا عسكرية للقوات الجوية بالمنطقة الغربية

السبت 20/يونيو/2020 - 02:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عروضا عسكرية للقوات المسلحة الخاصة والجوية أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية، لتفقد العناصر الأمنية وقوات الجيش في المنطقة الغربية المكلفة بتأمين الحدود البرية والجوية للدولة مع دولة ليبيا.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بلقائه عناصر المنطقة الغربية العسكرية اليوم، مضيفا: «أنا سعيد أنني ألتقي بكم اليوم واطمئن من خلالكم على الكفائة للحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة».

وأكد الرئيس السيسي أن  جزءا كبيرا من القوات المسلحة سواء  الخاصة أو الجوية جاهز لتنفيذ أي مهام، مؤكدا أن ما شاهده حتى الآن أمر عظيم يعكس قدرة وقوة الدولة.

ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الجيش يسير على إستراتيجية واضحة وثابتة، مشيرا إلى أنه من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وقال الرئيس السيسي: "الجيش المصري رشيد يحمي مش بيهدد بأمن مش يعتدي، وهذه عقيدة وثوابت لا تتغير"، مضيفا أنه يطمئن على أمن البلاد واستقرارها عبر الجيش المصري ورجاله، مؤكدا أن القوات المسلحة تتمتع بحالة قتالية عالية.

ووجه الرئيس السيسي رسالة لأبناء القوات المسلحة: "متأكد إذا احتجنا منكم عمل وتضحيات تتم مثل كثير من الأنشطة وتأمين الحدود الغربية مع الدولة الشقيقة ليبيا يتم تأمينها أكثر من 7 سنوات».

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.


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