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حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 357 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار

السبت 20/يونيو/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق التجارية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (979) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (357) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.  
 
كان ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

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