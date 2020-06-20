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أخبار العالم

بوتين: لقاح كورونا في أقرب وقت.. والدواء الروسي الافضل جودة في العالم

السبت 20/يونيو/2020 - 02:35 م
بوتين
بوتين
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على صالح
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتم إطلاق لقاح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا، واصفا الأدوية الروسية الصنع بأنها "أفضل دواء في العالم من حيث الجودة".

وقال الرئيس الروسي، في الاجتماع الذي التقى خلاله اليوم السبت، المتخصصين في الرعاية الصحية عبر مؤتمر بالفيديو، إن الأدوية الروسية هي الأفضل في العالم من حيث الجودة، وهذا شيء رائع

واضاف بوتين: "نأمل أن يتم إطلاق اللقاح في أقرب وقت ممكن، بالطبع ، تم تطوير الأدوية أيضًا في بلدنا، وهي أفضل الأدوية في العالم من حيث جودة الاستخدام والنظافة"

ووجه الرئيس الروسي الشكر تزامنا مع الاحتفال بالعيد المهني للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لـ "أخصائيي الرعاية الصحية الذين يؤدون واجباتهم بشجاعة وسط تفشي جائحة كورونا" وفقا لتعبيره.

واستخدم بوتين العبارات التالية في توجيه الشكر لهم، قائلا: "أهنئ بإخلاص جميع العاملين بمجال الصحة في بلادنا، بمناسبة عيدهم، وأود أن أعبر عن سعادتي وبالطبع أشكركم على عملكم المتفاني".

واضاف موجها حديثه للعاملين في مجال الصحة أن "انحسار تفشي كورونا بفضلكم وجهودكم في مجال الرعاية الصحية"

وأكد الرئيس الروسي أن وباء فيروس كورونا بدأ في التراجع بفضل مسؤولية المواطنين والعمل المتفاني للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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