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رياضة

ميسي يكسر بروتوكول الدوري الإسباني للمرة الثانية.. صورة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:38 م
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، قواعد بروتوكول الدوري الإسباني، للمرة الثانية، عقب تعادل فريقه  0-0 مع إشبيلية بمنافسات الجولة 29 بالليجا.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرات ميسي وهو يتحدث مع مواطنه إيفر بانيجا لاعب إشبيلية، وهو يحمل قميص أحد لاعبي الفريق الأندلسي.

وبحسب تقرير إسباني، كرر ميسي نفس الخطأ في مباراة مايوركا بالجولة رقم 28 عندما بدل قميصه مع أحد لاعبي الفريق.

ويمنع بروتوكول الليجا تبادل القمصان بين اللاعبين، لسلامة اللاعبين وعدم نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.


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