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منوعات

موعد ظهور "حلقة النار" في سماء مصر.. غدا

السبت 20/يونيو/2020 - 03:43 م
حلقة النار- كسوف
حلقة النار- كسوف الشمس الحلقي
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أماني إبراهيم
ستشهد الأرض غدا الأحد، ظاهرة كونية وهي كسوف الشمس الحلقي المعروف باسم «حلقة النار» أو الكسوف الشمسي الحلقي.

ووفقا لشبكة cnet، سيكون كسوف الشمس الحلقي مرئيا في أجزاء من قارتي أفريقيا وآسيا، وسيكون واضحا بشكل كامل في شمال الهند حيث سيتم مشاهدة الشمس وهي محجوبة بنسبة 99.4% هناك أي كسوف كلي.


وقالت وكالة ناسا لعلوم الفضاء أن كسوف الشمس الحلقي يحدث عندما يكون القمر بعيدا جدا عن كوكب الأرض ويقع مع الشمس على خط واحد، مما يجعله ظاهرا بشكل معتم امام الشمس ولا يظهر منها سوى حلقة نارية.

ويتيح موقع تايم دات، إمكانية معرفة موعد ظهور كسوف الشمس في كل دولة، وستظهر حلقة النار في السماء غدا الأحد 21 يونيو وستكون واضحة في مصر الساعة 6:23 صباحا، وستستمر لمدة ساعة و59 دقيقة، وسينتهي ظهورها الساعة 7:19 صباحا، وستظهر الشمس مغطاة بنسبة 34.31%.

ولن يكون هذا هو الكسوف الوحيد للشمس، حيث سيظهر كسوف كلي للشمس في 14 ديسمبر القادم.
موعد ظهور "حلقة النار" في سماء مصر.. غدا
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