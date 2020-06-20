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أخبار البلد

حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور

السبت 20/يونيو/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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سيد أحمد- كيرلس صلاح - محمد أبو النور
وجه النائب محمد أبو العينين نائب حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم للعديد من الشوارع والحارات والمساجد فى منطقة ساقية مكى بالجيزة لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وقام أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين بتطهير وتعقيم: ش محمود حسين، و ش امين عبد الرحمن، و ش حامد هيكل، و ش عبد الحميد وامتداده، و ش اولاد ابو زيد، و مساكن الحاج على، و منطقة ورش شباب الخريجين، و ش محمد كيلانى، و ش مبروك، و ش محمد عمار، و ش عدلى سليم، و ش امين عبد الهادى، و حارة كمال حسين، و ش عزب حسن ذكر الله، و ش زكريا سليم، و حارة نصار، و ش علي عبد العزيز، و مسجد الهدى بشارع حامد هيكل.

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وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر، في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم استحسانًا كبيرًا من المواطنين وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور
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