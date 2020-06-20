حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور





وقام أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين بتطهير وتعقيم: ش محمود حسين، و ش امين عبد الرحمن، و ش حامد هيكل، و ش عبد الحميد وامتداده، و ش اولاد ابو زيد، و مساكن الحاج على، و منطقة ورش شباب الخريجين، و ش محمد كيلانى، و ش مبروك، و ش محمد عمار، و ش عدلى سليم، و ش امين عبد الهادى، و حارة كمال حسين، و ش عزب حسن ذكر الله، و ش زكريا سليم، و حارة نصار، و ش علي عبد العزيز، و مسجد الهدى بشارع حامد هيكل.





اقرا ايضا :











وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر، في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم استحسانًا كبيرًا من المواطنين وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.