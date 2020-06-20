قائد الفرقة 21 المدرعة:الجيش المصري جاهز للاصطفاف في أي وقت وفقا لتعليمات الدولة

استعرض العميد أركان حرب، محمد صلاح محمد، قائد الفرقة 21 المدرعة،خلال تفقد الرئيس السيسي لعناصر المنطقة الغربية، بـ منطقة سيدي براني، بعض الاستعدادات العسكرية وتقسيمة ضباط القوات المصرية.





وقال العميد أركان حرب، محمد صلاح محمد خلال العرض، إن منطقة السلوم تمتد على طول 218 كيلو متر، وتشهد 7 مسافات مصطفة بالجيش المصري، بالإضافة للفرقة 210 المدرعة، التي تشمل 714 ضابط وعدد ألف و 67 معدة عسكرية، و 370 مركبة عسكرية.









وأوضح أن اتجاه الصف السابع اصطفاف الجنود المصريين، والمميز باللون البنفسجي يشتمل على القوات الخاصة والمظلات والصاعقة المصري.





وأكد العميد محمد صلاح محمد ، أن الجيش المصري جاهز للاصطفاف في أي وقت وفقا لتعليمات الدولة، لتنفيذ أي مهمة.