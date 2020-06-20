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منوعات

رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور

السبت 20/يونيو/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد
هتافات البائعين لا تتوقف، و «فصال» السيدات معهم  كالعادة مستمر في مشهد ليس بجديد، اصوات مرتفعة من هنا وهناك، العشرات يتجمعون في حارة الغورية ، تلك الحارة التى يعد عمرها أكثر من 500 عام ، والسبب هم هؤلاء الباعة الجائلون الذين لا يدركون خطورة الموقف ، ولا يهتمون بقرارات الحكومة بمنع التجمعات حتى لا يتفشى وباء كورونا القاتل في البلاد .


العشرات الذين تجمعوا من ساعات الصباح الأولى بشارع الغورية يبدو أنهم يعيشون في كوكب آخر، ففرد واحد مصاب بفيروس كورونا القاتل كفيل بأن يحول تلك المنطقة إلى نقطة انتشار وباء لن يؤذي هؤلاء الباعة فقط بل سيطول أذاه الشعب المصري بأكمله في الوقت الذي تسابق فيه الدولة المصرية الزمن للتغلب على فيروس كورونا القاتل.


ويذكر أنه فى الفترة السابقة قد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل محل في منطقة الغورية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.


وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، صحبة عدد من سيارات الإسعاف، بينما انتقل رجال المباحث إلى المكان للسيطرة على الوضع.

رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور
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