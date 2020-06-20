AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

من هو الفنان السوداني محمد عمر خليل الفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب؟

السبت 20/يونيو/2020 - 03:47 م
الفنان السودانى محمد
الفنان السودانى محمد عمر خليل
Advertisements
طارق موسى

فاز الفنان السودانى محمد عمر خليل بجائزة النيل للمبدعين العرب،
والتى أعلنت نتيجتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اليوم، ويستعرض موقع
صدى البلد فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن هذا الفنان واهم المحطات فى مشواره
الفنى . 



 اقرأ أيضا|| الفنان السودانى محمد عمر خليل يفوز بجائزة النيل للمبدعين العرب                                                   



ولد الفنان محمد عمر خليل في السودان،عام 1936، ودرس في كلية الفنون الجميلة
والتطبيقية في الخرطوم، واكمل دراساته الفنية في أكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا
بإيطاليا ، ثم انتقل إلى  نيويورك بالولايات
المتحدة الأمريكية عام 1967.



 



يعتبر الفنان  محمد عمر خليل،
ولا يزال، رائدًا في الطباعة الفنية في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الفنانين الأحياء
الذين يعملون بحسب النسق الذي درسه على أحسن وجه في الجامعات الأميركية المرموقة، مثل
"كولومبيا" و"مدرسة بارسونز للتصميم"  في جامعة "نيو سكول".



 



 



 



ويعد الفنان  محمد عمر خليل هو
رائد أيضا من رواد الفن التصوري والأساليب المختلفة في الرسم، التي يمزج فيها  الأفكار المعاصرة مع التقنيات الكلاسيكية .



 



جدير بالذكر أن الفنان محمد عمر خليل عرض أعماله بمتاحف
عدة من ضمنها: متحف المتروبوليتان للفنون ومتحف الفن الأفريقي بنيويورك وفي
غرونوبل بفرنسا، ومتاحف أخرى بأوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.



 



 



 



 



 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصريون وعرب.. أسماء المتنافسين على جائزة النيل

مسرح الأوبرا يحتضن التصويت على جوائز الدولة وإعلان الفائزين.. غدًا

قبل التصويت.. ننشر أسماء المرشحين لجائزة النيل بالأعلى للثقافة

لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز النيل

الفنان السودانى محمد عمر خليل يفوز بجائزة النيل للمبدعين العرب

مصر تكرم مبدعيها.. إيناس عبد الدايم: جوائز الدولة أحد صور تقدير الوطن لمبدعيه

ترشيحاتنا

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد أنباء ارتباطهما.. تعرف على سن أحمد فلوكس وديالا مكي

تحت شعار 100 مليون صحة.. هالة زايد: بدء العمل بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات اليوم

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

وسائل الإعلام الكويتية تبرز تصريحات السيسي حول قدرة الجيش على حماية أمن مصر

الرئيس السيسي يتفقد الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

تحت شعار 100 مليون صحة.. هالة زايد: بدء العمل بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات اليوم

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الأطفال الأكبر سنا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بوروندى تقهر كورونا.. تنصيب الرئيس الجديد رغم كوفيد 19.. وندايشيميي يؤكد: سنعمل على تعزيز اقتصادنا وضمان العدالة الاجتماعية.. استمرار التعليم الابتدائي المجاني بناءً على توصية نكورونزيزا

بلون شعر جديد.. منة فضالى بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار..شاهد