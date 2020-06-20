من هو الفنان السوداني محمد عمر خليل الفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب؟

فاز الفنان السودانى محمد عمر خليل بجائزة النيل للمبدعين العرب،

والتى أعلنت نتيجتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اليوم، ويستعرض موقع

صدى البلد فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن هذا الفنان واهم المحطات فى مشواره

الفنى .

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ولد الفنان محمد عمر خليل في السودان،عام 1936، ودرس في كلية الفنون الجميلة

والتطبيقية في الخرطوم، واكمل دراساته الفنية في أكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا

بإيطاليا ، ثم انتقل إلى نيويورك بالولايات

المتحدة الأمريكية عام 1967.

يعتبر الفنان محمد عمر خليل،

ولا يزال، رائدًا في الطباعة الفنية في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الفنانين الأحياء

الذين يعملون بحسب النسق الذي درسه على أحسن وجه في الجامعات الأميركية المرموقة، مثل

"كولومبيا" و"مدرسة بارسونز للتصميم" في جامعة "نيو سكول".

ويعد الفنان محمد عمر خليل هو

رائد أيضا من رواد الفن التصوري والأساليب المختلفة في الرسم، التي يمزج فيها الأفكار المعاصرة مع التقنيات الكلاسيكية .

جدير بالذكر أن الفنان محمد عمر خليل عرض أعماله بمتاحف

عدة من ضمنها: متحف المتروبوليتان للفنون ومتحف الفن الأفريقي بنيويورك وفي

غرونوبل بفرنسا، ومتاحف أخرى بأوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.