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أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل بلاده قادما من إثيوبيا

السبت 20/يونيو/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم، السبت، بعودة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له بعد زيارة إلي إثيوبيا استغرقت ثلاثة أيام أجرى في مباحثات حول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، خاصة قضية الحدود وسد النهضة بجانب القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة، إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قال في تصريحات صحفية إن زيارته إلي إثيوبيا جاءت تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزرائها أبي أحمد؛ مبينا أن الزيارة كانت ناجحة.

ولفت دقلو إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء أثيوبيا إمكانية وضع خطة لانشاء سكة حديد تربط بين دولتي إثيوبيا وجيبوتي بالخرطوم وميناء بورتسودان وأضاف قائلًا" كما ناقشنا قضية سد النهضة، وسلام السودان، وقضية الحدود بين البلدين، ومنطقة أبيي، وقضية سلام جنوب السودان".

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