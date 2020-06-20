بهدف قاتل.. واتفورد يجبر ليستر سيتي على التعادل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

فشل ليستر سيتي في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه واتفورد، بعدما نجح الأخير في الخروج بالتعادل 1-1، من ملعبه "فيكارج روج"، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي.





وجاء هدف بينجامين تشايلويل مدافع ليستر سيتي في مرمى واتفورد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، قبل أن يأتي كريج داوسون مدافع واتفورد ويضيف هدف التعادل في الدقيقة 93 من الوقت الضائع.





وسيطر ليستر سيتي على مجريات المباراة بالكامل، بنسبة استحواذ وصلت إلى 63%، مقابل 37%.





وبهذه النتيجة، رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما يحتل واتفورد المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.