ننشر القائمة الكاملة لـ الفائزين بجوائز النيل والتفوق والتشجيعية والتقديرية

وسط إجراءات احترازية فائقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمسرح الأوبرا الكبير، أعلنت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نتائج التصويت على جوائز الدولة، بعد اكتمال النصاب القانونى لعقد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة.





وكان هذا الاجتماع تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارًا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي .

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وجاءت النتائج كالتالى:

فاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى ، الدكتور فاروق الجبالى .

وفى مجال الاداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل.

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد امين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور احمد السيد احمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة .

وفاز بجائزة النيل فى مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملى .

وفى مجال الاداب الدكتور احمد على مرسى

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز الدكتور جودة عبد الخالق .

كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل ( السودان ) .

ونال جائزة التفوق فى الفنون اسم المخرج الراحل محسن حلمى واحمد رجب منصور صقر ، وفى الاداب احمد محمد احمد بلبولة والدكتور فوزى خضر ، وفى العلوم الاجتماعية الدكتور انور مغيث وابراهيم الدسوقى عبد الله على المسلمى وحجبت الجائزة الثالثة .

اما جوائز الدولة التشجيعية فجاءت كالتالى :

1- فرع فن الرسم

الفنانة/ هند الفلافلى

العمل الفائز: لوحة ( حب ) مقاس 145×125 رسم بأقلام رصاص على أكريليك على توال.

2- فرع فن الخزف

الفنان/ محمد سعودى

العمل الفائز: بيت مصرى خزف مع حديد مداواة شرخ البيت المصرى بالزرع الأخضر.

3- فرع العزف على آلة القانون

الدكتور/ شادى الجندى

العمل الفائز: كونشيرتو القانون تأليف رفعت جرانة.

4- فرع تمثيل مسرحى

الفنانة/ سلوى أحمد فرج

العمل الفائز: دور الخالة فى العرض المسرحى " شق القمر".

5- فرع تصميم أزياء مسرحية

الدكتورة/ مروة عودة

العمل الفائز: الإلياذة.

6- فرع المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة

الجائزة مقسمة بالتساوى بين كل من:

1- المهندس/ مصطفى البشبيشى

2- المهندسة/ ناهد مسعد محمد

3- المهندس/ شريف رمزى

4- المهندس/ شريف جودة

العمل الفائز: مركز ومتحف تعليم المياه بواحة " الحيز ".

7- فرع الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية

الأستاذ/ عادل عبد المنعم داود

العمل الفائز: الأطعمة الشعبية المصرية فى الاحتفالات والمناسبات.

8- فرع تصوير الفيلم الروائى الطويل

الفنان/ مصطفى أشرف فهمى

العمل الفائز: تصوير فيلم جحيم فى الهند.

الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب:

1- فرع نقد النص الشعرى

الدكتور/ رضا عطية إسكندر فرج

العمل الفائز: تجربة المكان فى نص سركون بولص.

2- فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية

حُجبت الجائزة

3- فرع ديوان شعر فصيح

الأستاذ/ حاتم الأطير

العمل الفائز: مسجد على القمر.

4- فرع مسرحية شعرية

حُجبت الجائزة

5- فرع رواية

الأستاذ/ أحمد عطا الله

العمل الفائز: رواية غَرّب مَال / ما لم يحكه جرمون فى السيرة الهلالية.

6- فرع تطبيقات إلكترونية للأطفال

حُجبت الجائزة

7- فرع ترجمة كتاب فى النقد الروائى

حُجبت الجائزة

8- فرع رواية للناشئين من (9- 15) سنة مكونة من (5: 15) ألف كلمة

الأستاذ/ هيثم عبد ربه عبد الرحمن.

العمل الفائز: كنز العمة مسرورة.

الفائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية:

1- فرع علم الاجتماع

حُجبت الجائزة

2- فرع التاريخ.

حُجبت الجائزة

3- فرع الجغرافيا.

الدكتورة/ منال شلبى

العمل الفائز: "تطبيق تقنيات الجيوانفورماتكس لتقييم أخطار السيول على طريق شرم الشيخ دهب جنوب شرق سيناء - دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية".

4- فرع الفلسفة وعلم النفس.

الدكتور/ محمد ممدوح

العمل الفائز: سقراط اغتيال العقل.

5- فرع الشباب.

الدكتور/ فتحى شمس الدين

العمل الفائز: الحركات الاجتماعية من الواقع للبيئة الرقمية.

6- فرع الكتاب والنشر

الدكتورة/ نرمين عبد القادر إمبابى

العمل الفائز: بحث بعنوان "الاستخدام الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت: دراسة حالة اللجنة الوطنية المصرية".

7- فرع ثقافة البيئة

حُجبت الجائزة

8- فرع علوم الإدارة

الدكتور/ أيمن الباجورى

العمل الفائز: تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر (رؤية نظرية).

الفائزين بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية:

1- فرع اقتصاديات البيئة

حُجبت الجائزة

2- فرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية

حُجبت الجائزة

3- فرع الفكر والنظرية السياسية

حُجبت الجائزة

4- فرع دراسات شرق أوسطية

حُجبت الجائزة

5- فرع فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر"

حُجبت الجائزة

6- فرع قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص "التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر"

الدكتور/ هيثم السيد أحمد مناع.

العمل الفائز: الالتزام بالتفسير قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعى.

7- فرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى

حُجبت الجائزة

8- فرع الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز

الأستاذ/ يوسف وردانى