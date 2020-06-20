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الاستعداد القتالي أمر ضروري.. السيسي: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن من أي تهديدات وتحديات

السبت 20/يونيو/2020 - 04:02 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقدر ما تم بذله من جهد كبير من قبل رجال القوات المسلحة ورجال القبائل في المنطقة الغربية في مصر والذين يقومون بحماية وتأمين البوابة الغربية للدولة والحفاظ على أمننا القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، أثناء جولة تفقدية للمنطقة الغربية العسكرية، أن البوابة الغربية جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وأمن الأمة العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشر، لافتًا إلى أن ما شهده من استعداد القوات المسلحة هو فخر للأمة العربية كلها.

وأضاف الرئيس السيسي، أن القوات المسلحة تمتلك كل الأساليب المتطورة من نظم ومعدات وأسلحة وقادرة على تطبيق كل الوعود لتأمين الدولة المصرية أو أي تكليف او مهام تكلف بها.

وأشار إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن من أي تهديدات وتحديات، وأن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرا ضروريا وحتميا، وذلك بسبب ما يحيط منطقتنا من تهديدات وهذا لتحقيق الاستقرار والأمن والتعاون.

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