طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن " البريطانية ، ان سيدة بالغة من العمر 24 عاما، شعت بالصدمة الشديدة بعد إجراء عملية الولادة عندما رأت طفلها صغير الحجم بطريقة غريبة لم ترها من قبل .





ذكرت الأم أنها اصيبت بالصدمة الشديدة بعد الولادة عندما سمعت الممرضة تقول أن الطفل صغير للغاية ، بسبب ولادته قبل ميعاد الولادة بحوالي شهر و نصف الشهر





ظنت السيدة أن ذلك الحديث الذي دار بين الممرضة و أحدهم من نسج خيالها بسبب التوتر ، إلا انها استيقظت فيما بعد و تأكدت من الأخبار التي سمعتها .





جدير بالذكر أن الطفل خرج إلى الدنيا قبل إكتمال نموه و لكن أعضاءه كلها سليمة و لكنها قصيرة و ضئيلة الحجم كحجم ريموت التلفاز.





تنتظر كل سيدة يوم الولادة الخاص بها فهو اليوم الذي سترى فيه الطفل الصغير الذي ظل في احشائها لشهور تعتني به و تهتم بصحتها من أجله ، و لكن قد تمر لحظات عصيبة على بعض الأمهات حين يصلهن خبر أن طفلها القادم اصابه أي مكروه .