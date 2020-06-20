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منوعات

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور

السبت 20/يونيو/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
تنتظر كل سيدة يوم الولادة الخاص بها فهو اليوم الذي سترى فيه الطفل الصغير الذي ظل في احشائها لشهور تعتني به و تهتم بصحتها من أجله ، و لكن قد تمر لحظات عصيبة على بعض الأمهات حين يصلهن خبر أن طفلها القادم اصابه أي مكروه . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن " البريطانية ، ان سيدة بالغة من العمر 24 عاما، شعت بالصدمة الشديدة بعد إجراء عملية الولادة عندما رأت طفلها صغير الحجم بطريقة غريبة لم ترها من قبل . 

ذكرت الأم أنها اصيبت بالصدمة الشديدة بعد الولادة عندما سمعت الممرضة تقول أن الطفل صغير للغاية ، بسبب ولادته قبل ميعاد الولادة بحوالي شهر و نصف الشهر

ظنت السيدة أن ذلك الحديث الذي دار بين الممرضة و أحدهم من نسج خيالها بسبب التوتر ، إلا انها استيقظت فيما بعد و تأكدت من الأخبار التي سمعتها . 

جدير بالذكر أن الطفل خرج إلى الدنيا قبل إكتمال نموه و لكن أعضاءه كلها سليمة و لكنها قصيرة و ضئيلة الحجم كحجم ريموت التلفاز. 

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور
طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور
طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور
طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور
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