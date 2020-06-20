معسكر صيفي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub بجامعة عين شمس، معسكر تدريبي للطلبة والخريجين وأصحاب الأفكار الفعالة وتأهيلهم عن طريق تقديم برنامج متكامل لأ ساسيات ريادة الاعمال iCamp وتمكينهم من صناعة الفكرة واختبارها وتطويرها إلى بدايات تنفيذها وانباتها كنواة لمشروع مستقل قوي ومؤثر.





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وأضاف مركز الابتكار ان المعسكر يتيح تعلم اساسيات ادارة وتنظيم وتطوير المشروعات عن طريق تقديم برنامج متكامل لاساسيات ريادة الاعمال i Camp وذلك من خلال محاضرات مكثفه لاساسيات اداره الاعمال في مجالات مختلفه مثل اساسيات عمل خطة تسويقيه Marketing Plan اساسيات بناء نموذج عملBusiness Model، الانتاج السلس والاداره الاقتصاديهLean Approach، تحديد الفئه المستهدفه واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها Customer Segments، الامتيازات الغير متواجدة لدي المنافسين مثل كيفية وضع حلول فعاله بقيمه مضافهValue Proposition وبناء نموذج تجريبي لفكرتك Solution Demo





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وأشار إلى أن كل هذا يساعد في تكوين نموذج اولي لتنفيذه علي ارض الواقع الي جانب الأولوية في الاشتراك في البرامج والمسابقات المقدمة من مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub مثل ASU_Innovates_Competition وسيكون هناك اختيار لأفضل مشاريع وفرق وافكار لتأهيلهم ودخولهم حاضنة أعمال Pre-incubator program واشتراكهم في برنامج مكثف لمدة 3 شهور ومنح تصل الى 10 الاف جنيه.





وينقسم المعسكر إلى مجموعتين بالتوازي: الطلبة والخريجين لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

مدة المعسكر : 3 اسابيع مقسمه كالتالي :

مرحلة التدريب والتعلم : أسبوعين \ 3 محاضرات أسبوعيا \ المحاضرة 5 ساعات

مرحلة التنفيذ : أسبوع \ اجتماعين





شروط القبول :





الالتزام الكامل بالحضور لأ قصى استفادة

يفضل اختيار فريق عمل مكون من 3 افراد اول اكثر ( اختياري)

اذا لديك مشروع تخرج ( اختياري)

وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.facebook.com/events/2709369749301703/

الفرصه متاحه حتى 2/7/2020