احتفالا بعيد بثورة يونيو| الداخلية تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا |صور

بدأت مبادرة " كلنا واحد " اعتبارًا من اليوم توزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو.









قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا لتخفيف العبء عن كاهلهم .