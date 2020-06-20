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فن

تتصدر يوتيوب.. عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال تحقق 110 ملايين مشاهدة

السبت 20/يونيو/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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محمد نحلة
واصلت أغنية "عود البطل" للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال، تصدر موقع قناة "يوتيوب" الأكثر استماعًا بعد إعادة طرحها من جديد بعد حذف النسخة الأولى، وحققت الأغنية 110 ملايين مشاهدة بعد ثلاثة شهور من طرحها.

كان المهندس أحمد محمد السيد، مدير حسابات أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي أكد أن مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية بعد طرح النسخة الأولى منها.

وأوضح أحمد محمد، لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه تمت استعادة الفيديو، عن طريق أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد إثبات كذب ادعاء المبلغين، بعدم ملكية حسن شاكوش للحن الأغنية التي وصل عدد مشاهداتها إلى حوالي 8 ملايين في غضون يومين من نشرها عبر يوتيوب.
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