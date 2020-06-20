خلفا لـ عبدالفتاح.. نابليون حبيب رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة من أول يوليو

يتسلم المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليا رئاسة محكمة استئناف القاهرة نهاية الشهر الجاري خلفا للمستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي لبلوغه سن التقاعد فى 29 يونيو الجارى ، حيث يتقاعد القضاة عند سن السبعين ، حيث تنتهى مهامه فى المحكمة ، يوم الاثنين 29 من الشهر الجارى.
ووفقا لما هو متعارف عليه فى رئاسة المحكمة ، فإن من يخلف رئيس محكمة استئناف القاهرة، هو من يأتى عليه الترتيب وفقا للأقدمية، وبالتالى فإن المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليا ، هو من سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة ، اعتبارا من الأول من يوليو القادم.
وتولى المستشار بدرى عبد الفتاح رئاسة المحكمة منذ عام فى الأول من يوليو 2019 ، خلفا للمستشار محمد رضا شوكت ، وعبد الفتاح مواليد 13 أكتوبر 1949 بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط.