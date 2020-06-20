صوفينار تتألق بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار فيديو قصيرًا لها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت صوفينار بإطلالة صيفية جذابة، حيث ظهرت ترتدى المايوه البكيني وقبعة صوف على متن عوامة فى البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.







يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.







كانت أحدث أعمال صوفيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.





