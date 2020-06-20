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حوادث

23 يونيو .. الحكم علي أخصائية اجتماعية وآخرين بتهمة تزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي

السبت 20/يونيو/2020 - 05:23 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز  محاكمة أخصائية اجتماعية و١٠ طلاب وموظف لاتهامهم بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لجلسة 23 يونيو للحكم مع حبس جميع المتهمين.
 
كشف قرار الإحالة قيام المتهمات شيماء محمد نجيب، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، وأميرة محمود، 21 عاما، طالبة، وإسراء سيد، 22 عاما، طالبة، ومنى محمد، 23 عاما، طالبة، وكوثر مصطفى، 22 عاما، طالبة، وآية محمد، 24 عاما، بدون عمل، وسهيلة سيد، 20 عاما، طالبة، ومروة جمال زايد، طالبة، بالاشتراك مع يوسف أشرف، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، وعامر على، 23 عاما، طالب، وعبد الرحمن محمود، 17 عاما، طالب، ويوسف مصطفى، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة بإنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بمدرسة القدس وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.

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