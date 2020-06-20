غدا .. الأعلى للإعلام ينظر الشكاوى فى مخالفات قناتى الأهلى والزمالك

تستكمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدا النظر فى الشكاوى الواردة إليها خلال الفترة الماضية .





وقررت لجنه الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك في جلسة غدا الأحد الموافق ٢١/ ٦ / ٢٠٢٠





وطلبت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء الماضى تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى كما طلبت اللجنة تفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى .





وتبحث اللجنة عددا من الشكاوى الأخرى واعداد تقرير بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة .