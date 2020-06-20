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أخبار البلد

غدا .. الأعلى للإعلام ينظر الشكاوى فى مخالفات قناتى الأهلى والزمالك

السبت 20/يونيو/2020 - 05:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تستكمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدا النظر فى الشكاوى الواردة إليها خلال الفترة الماضية .


وقررت لجنه الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك  في جلسة غدا  الأحد الموافق  ٢١/ ٦ / ٢٠٢٠


وطلبت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء الماضى  تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى كما طلبت اللجنة تفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى .


وتبحث اللجنة عددا من الشكاوى الأخرى واعداد تقرير بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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