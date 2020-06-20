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برلمان

سد النهضة.. برلمانى: توقيت زيارة الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية له دلالات كبيرة

السبت 20/يونيو/2020 - 06:30 م
سد النهضة
سد النهضة
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فريده محمد
أكد النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية لها  دلالات كبيرة في هذا التوقيت، في ظل أزمة سد النهضة ومراوغات الجانب الأثيوبي وما تشهده المنطقة من عدم استقرار في دول الجوار وتعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ليبيا الشقيقة ودعمه للإرهاب في المنطقة.


وقال الجوهري، في تصريح له اليوم، إن تصريحات الرئيس السيسي جاءت قوية ومعبرة عن آمال كل المصريين حيث أكد الرئيس السيسي على قدرة الجيش على حماية مصر وأمنها القومي داخليا وخارجيا،وأن قواتنا المسلحة منتشرة على جميع حدودنا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بجانب قواعدنا العسكرية، الموجودة في كل مكان.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن مصر لا تلجأ للخيار العسكري إلا كخيار أخير، بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية، مؤكدا أن الجيش المصري أثبت دائما انه قادر على حماية الوطن، وأن قواتنا المسلحة جاهزة على أعلى  مستوى برا وبحرا وجوا، وأن قواتنا المسلحة قادرة على حماية أمننا القومي، وحماية حدودنا في أي وقت.

وثمن الجوهري تأكيد الرئيس السيسي على أننا ما زلنا نتمسك بالحلول السلمية، في قضية سد النهضة، ونتمسك بالاتفاقيات الدولية في حماية حقوقنا.

وأضاف الجوهري أننا لجأنا إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن وصلت المفاوضات مع أثيوبيا إلى طرق مسدودة، في ظل مراوغاتهم المستمرة.
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