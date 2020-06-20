جمارك الاسكندرية تحبط محاولة تهريب أجهزة لاسلكي قادمة من الصين

أحبطت جمارك الإسكندرية، محاولة تهريب 71 جهاز لاسلكي وسماعات استقبال اشارة وشاحن، قادمة من الصين.
وكشفت تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم إن معلومات وردت لإدارة الحركة والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة كلا من أحمد القرنشاوي وحسام حمزة؛ باعتزام احدي شركات الاستيراد والتصدير تهريب كميات من أجهزة اللاسلكي ولوازمها.
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وأوضح التقرير إن الرسالة الجمركية الواردة للميناء من واقع مستنداتها كانت عبارة عن قطع غيار ماكينات، إلا أن المعاينة أثبتت وجود المضبوطات وكانت عبارة عن " 20 جهاز لا سلكى بالشاحن، 20 سماعة هاند فرى لزوم أجهزة اللاسلكى ، 8 أجهزة استقبال إشارة بالريموت وجهاز استقبال،23 شاحن USB للسيارة".
زتم تشكيل لجنة جمركية من " كريم سعدون، علاء ثابت، سعيد صقر، أشرف عبد العاطى ،محمد رفعت" وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب .