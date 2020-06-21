في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة..التنمية المحلية تتابع الإجراءات الوقائية لتأمين اللجان

مع بداية امتحانات الثانوية العامة اليوم الاحد، تشدد وزارة التنمية المحلية على تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
يقوم المحافظون بإجراء جولات ميدانية على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
واكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، انه تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان الثانوية العامة .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه تم تشكيل لجنة لادارة الازمات بكل محافظة برئاسة المحافظ او من ينوب عنه وعضوية المستشار العسكرى للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير الامن بالمحافظة ، ومدير عام الامن بمديرية التربية والتعليم، وذلك بهدف وضع تصور كامل قبل واثناء وبعد اجراء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة ، وتقديم الدعم اللوجيستى خلال الامتحانات من اجراءات التعقيم والتطهير داخل وخارج اللجان ،ووضع خطط تأمين للجان وكذلك توفير كافة المستلزمات لعملية الامتحان من نقل الاوراق والطباعة وغيرها من الاجراءات.
وأشار الى انه يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل واثناء وبعد الامتحانات وكذلك فان المحافظات تقم بتعقيم الطرق والشوارع والمنشآت الحكومية تعقم بشكل دورى وبصورة مستمرة يوميا.
وأوضح انه تم تقليل عدد الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك حفاظا على التباعد الاجتماعى بين الطلاب حفاظًا عليهم.