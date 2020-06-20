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برلمان

أمانة المرأة بمستقبل وطن تواصل فعاليات «اطمن احنا معاك» لمواجهة كورونا بالفيوم

السبت 20/يونيو/2020 - 06:36 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم مبادرة "أطمن احنا معاك" لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة، حيث تم مواصلة حملات توزيع الكمامات القماشية المستدامة والمطهرات على بعض الأحياء الشعبية وتوعيتهم بضرورة مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وذلك بحضور سارة الجمال من هيئة المكتب.

كما قام وفد من الحزب بزيارة للمهندس أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم، لتقديم 400 كمامة قماشية مستدامة مطابقة للمواصفات لعمال النظافة دعما لهم لمواجهة انتشار المرض.

كما أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم، مبادرة تدعم إجراء التحاليل والأشعة الخاصة بإجراء فيروس كورونا مجانا لغير المستطيع، بينما تتكلف قرابة 650 جنيها، فضلا عن إجراء قياس نسبة الاكسجين في الدم بالإضافة للاستشارات الخاصة بالفيروس. 

نشرت أمانة المرأة عبر صحفتها أرقام للدعم:
 01010950032، 01155511360، 01060725750، "هتلاقينا معاك وأطمئن احنا معاك".
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