بيطري الدقهلية يضبط 500 كجم شاورما وسجق ومنتجات لحوم غير صالحة

شنت اليوم السبت مديرية الطب البيطري بالدقهلية بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة علي ثلاجات حفظ اللحوم في شرق وغرب المنصورة.





وجاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عبد المنعم المتجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية للحفاظ على صحة المواطنين .





وأسفرت الحملة التي انطلقت اليوم عن ضبط أسياخ شاورما فراخ وأطباق سجق غير صالحة للاستهلاك وأطباق من قطع اللحم البقري باحدي ثلاجات حفظ اللحوم نطاق حى غرب.



