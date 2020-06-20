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منوعات

أون لاين .. صيدلانية تقدم الخدمات لمصابى كورونا عبر فيس بوك.. صور

السبت 20/يونيو/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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مريم صليب
خوف .. ذعر .. مرض .. قلق ، كلها أمور لازمت شعوب العالم منذ اللحظات الاولى من نشر الإعلام أن كورونا تحول من فيروس منتشر في الصين إلى جائحة قد تصل لكل شبر في بقاع الأرض بسبب سرعة انتشاره. 

وتبدلت الأحوال و اختلفت الموازين وأصبح نجوم المجتمع هم الاطباء و الممرضون ، فقد أعادت تلك الجائحة برغم كل مساوئها الحق الكامل لهيبة العلم و الطب في العالم . 

صيدلانية أون لاين .. فكرة حضرت في ذهن الطبيبة الشابة رشا نبيل ، البالغة من العمر 37 عاما ، التى حاولت استخدام الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي و دمجهم مع علمها و تخصصها الطبي في الصيدلة و تركيب الأدوية لمساعدة المواطنين أثناء جائحة كورونا نتيجة لتعليمات الحكومة و وزارة الصحة للمواطنين بإلتزام المنزل و التعامل من خلال توصيل الطلبات أون لاين . 

وقررت رشا استغلال وسائل التواصل الإجتماعي في مساعدة المواطنين سواء عن طريق الاستشارات الطبية المجانية أو توفير الدواء في الصيدلية الخاصة بها بالأسعار التي أقرتها وزارة الصحة دون استغلال للأزمة و الإتجار بمرض المواطنين . 

انشأت الطبيبة الشابة ، مجموعة عبر فيس بوك و بدأت تكتب فيها معلومات طبية للمواطنين بلا مقابل للوقاية من فيروس كورونا ، و ترد على المتابعين من خلال التعليقات إذا كانت الحالة بسيطة تنصح ببعض الأعشاب و المشروبات الساخنة و أدوية بسيطة في المنزل ، اما لو الحالة بدأت الدخول في سيناريو أسوء تنصح بالبرتوكول العلاجي التي تنصح به وزارة الصحة. 

وأشارت رشا في حوارها لصدى البلد إلى أنها لم تتوقع نجاح الفكرة بهذا الشكل على الإطلاق ، وأوضحت رشا أنها خلال 10 أيام وصل عدد أعضاء المجموعة 5000 مشترك على الفيس بوك ، و رسائل طلبات الاستشارات الطبية و الادوية لا تتوقف ، فهي تحاول بقدر الإمكان الرد على الجميع . 

وأكدت أنها تحرص على ألا يكون المشروع تجاري و تؤكد ان الجزء الاهم و الأكبر منه هو الإنساني ، فلا داعي للمتاجرة بصحة المواطنين لجني الأرباح ، فهي لا تصرف كميات كبيرة من الدواء لبعض الاشخاص تحسبا لمتاجرتهم بهم وتقوم بصرف كميات مناسبة لكل من يطلب منها . 

و عبرت رشا نبيل ، عن سعادتها بسبب التفاعل الكبير الذي شهدته المجموعة ، لأن المكالمات لا تتوقف على هاتفها طيلة اليوم من مناطق متفرقة بالقاهرة ، و محافظات آخرى .
أون لاين .. صيدلانية تقدم الخدمات لمصابى كورونا عبر فيس بوك.. صور
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