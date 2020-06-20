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رياضة

حسم مصير الدوري المغربي الأسبوع المقبل

السبت 20/يونيو/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير المغربية عن مصير الدوري المغربي عقب توقفه لأكثر من 3 اشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد موقع " le 360" المغربي، أن الاسبوع المقبل سيشهد القرار النهائي بشأن استكمال البطولة أو إلغائها حيث شهدت الأيام الماضية اجتماع بين فوزي لقح رئيس الاتحاد وعثمان الفردوس وزير الرياضة.

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وأضاف أن استكمال بطولة الدوري المغربي لهذا الموسم أمر صعب حيث إن رغبة الأندية المغربية في العودة للتدريبات يزيد من الضغط على الاتحاد لسرعة اتخاذ القرار.

يُذكر أن فريقا الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 بينما يتواجد فريق حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.
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