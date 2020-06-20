حسم مصير الدوري المغربي الأسبوع المقبل

كشفت بعض التقارير المغربية عن مصير الدوري المغربي عقب توقفه لأكثر من 3 اشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد موقع " le 360" المغربي، أن الاسبوع المقبل سيشهد القرار النهائي بشأن استكمال البطولة أو إلغائها حيث شهدت الأيام الماضية اجتماع بين فوزي لقح رئيس الاتحاد و عثمان الفردوس وزير الرياضة.





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وأضاف أن استكمال بطولة الدوري المغربي لهذا الموسم أمر صعب حيث إن رغبة الأندية المغربية في العودة للتدريبات يزيد من الضغط على الاتحاد لسرعة اتخاذ القرار.



