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برلمان

حزب التجمع يؤجل اجتماعه لحسم موقفه من المشاركة في الانتخابات إلى الأربعاء المقبل

السبت 20/يونيو/2020 - 07:10 م
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى
قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن المجلس الرئاسى لحزب التجمع قرر تأجيل اجتماعه والذى كان المقرر له اليوم السبت إلى يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بوسط البلد بشأن تحديد موقفه من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بسبب مناقشة المجلس الرئاسى لحزب التجمع فى اجتماعه اليوم موقف مصر من أزمة سد النهضة وإعلان وزير الخارجية لجوء مصر لمجلس الأمن وتصريحات الرئيس السيسى خلال تفقده ، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وأضاف : أن المجلس الرئاسى لحزب التجع سيناقش يوم الأربعاء المقبل موقفه من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، بعد إصدار البرلمان لقوانين الانتخابات ، بالإضافة إلى مناقشة موقف الحزب من المشاركة فى التحالفات الإنتخابية وما إذا كان مرشحى الحزب سيشاركوا بالنظام الفردى أو القائمة فى المحافظات.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إجتماع المجلس الرئاسى لحزب التجمع سيضم رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والأمناء المساعدين والمتحدث الرسمى للحزب ومن يدعى من أعضاء المكتب السياسى من محافظة القاهرة.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن إتجاه القيادة المركزية لحزب التجمع يميل للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن حزب التجمع منذ نشأته لم يقاطع الإنتخابات حتى لو كان غير موافق على قوانينها.

وأوضح أنه من المقرر ان تخرج توصية من إجتماع المجلس الرئاسى لحزب التجمع بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وموقفه من التحالفات الانتخابية ، وبناءا على ذلك سيعقد اجتماع آخر للأمانة العامة للحزب الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائى بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ  وموقف الحزب من التحالفات الانتخابية.
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