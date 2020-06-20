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محافظات

36 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

السبت 20/يونيو/2020 - 07:01 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، مشددًا على استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة، والبالغ عددها 133 لجنة على مستوى المحافظة.

شدد المحافظ، على ضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بنطاق مراكز المحافظة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وجاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفًا و143طالبا وطالبة.

من جانبها واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال النظافة والتطهير بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وتركيب التندات وبوابات تعقيم، ورفع الإشغالات أمام اللجان، وتطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بها.

كان المحافظ قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجان للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات، بالإضافة الى تشكيل فرق عمل من الإدارات التعليمية، لمتابعة اللجان وضمان عدم التكدس أو التزاحم، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، والنظافة العامة للفصول، كما شدد على تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية.
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