36 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، مشددًا على استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة ، والبالغ عددها 133 لجنة على مستوى المحافظة.





شدد المحافظ، على ضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بنطاق مراكز المحافظة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وجاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفًا و143طالبا وطالبة.





من جانبها واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال النظافة والتطهير بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وتركيب التندات وبوابات تعقيم، ورفع الإشغالات أمام اللجان، وتطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بها.



