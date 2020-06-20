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رياضة

«الشباب والرياضة» تختتم برنامج تنمية أبناء الصعيد.. غدًا

السبت 20/يونيو/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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ريهام بكير

تختتم وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج تنمية أبناء الصعيد غدًا الأحد فى بث مباشر على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، والإعلان عن نتيجة الفائزين بالبرنامج.

كانت الوزارة قد قامت بتنفيذ برنامج "تنمية أبناء الصعيد" خلال العاميين الماضيين بمشاركة الشباب والفتيات من أبناء الصعيد بهدف تنمية قدراتهم التنموية، وتشجيعهم على ابتكار مبادرات بناءة تخدم مجتمعهم فى مختلف المجالات.

قامت وزارة الشباب والرياضة خلال هذا العام بتنفيذ المبادرة على مستوي محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر"، واستفاد نحو 40 ألف شاب وفتاة من البرنامج،  حيث تم إطلاق استمارة إليكترونية للمشاركة فى البرنامج عن طريق البوابة الإليكترونية للوزارة. وقدم المشاركون عدد 154 مبادرة مجتمعية طبقًا للمعايير التى حددتها الوزارة لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتم اختيار 59 مبادرة فى المحلة الأولي وتم تصعيد 35 مبادرة للمرحلة الثانية.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بالبرنامج هذا العام، والجوائز المالية المخصصة لهم. كما سيتم تكريم ولأول مرة أفضل مدرب بالبرنامج، وذلك إعلاءً للروح التنافسية بين كل المشاركين في البرنامج سواءً الشباب أصحاب المبادرات أو فريق العمل نفسه لتقديم أفضل ما لديهم لتنمية مجتمعاتهم.

يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى العمل على الارتقاء بقدرات الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وتنمية مهاراتهم، وتبني المبادرات المجتمعية التى من شأنها تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
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