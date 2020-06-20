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برلمان

عصام هلال: كلنا ثقة في القوات المسلحة والرئيس السيسي لحفظ الأمن القومي المصري

السبت 20/يونيو/2020 - 06:51 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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ماجدة بدوي
أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس السيسي اليوم في المنطقة الغربية العسكرية عن ليبيا، مؤكدًا أنه كلامه جاء رادعًا على السلطان العثماني ويحفظ الأمن القومي المصري.

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وأكد "هلال" في بيان له، أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة أي تهديات للأمن القومي سواء فيما يتعلق بالأزمة الليبية أو الإثيوبية، مؤكدا أن الشعب يعيش حالة اصطفاف وطني خلف قيادته السياسية يفوضونه في اتخاذ ما يلزم لمواجهة تلك التحديات.

وأشار "الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن"، إلى أن الوطن يعيش مرحلة حرجة في تاريخه في ظل أطماع أردوغان في النفط الليبي وامتلاكه للعديد من الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وكذلك تعنت أثيوبيا ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع على مصر.

وأضاف، أن الشعب المصري يثق ثقة عمياء في القوات  المسلحة وجاهزيتها للدفاع عن الأمن القومي المصري، سواء في الغرب من ناحية ليبيا أو في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن القوات المسلحة هي العمود الفقري لمصر وصمام أمان الدولة المصرية.

وألمح إلى أن القيادة السياسية وكان لها بعد نظر عند إنشاء قاعدة محمد نجيب في الغرب على الحدود مع ليبيا، مؤكدا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن حدودها ومنع تسلل اي ميليشيات إرهابية إليها.
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