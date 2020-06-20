وكيل تعليم الفيوم: غرفة عمليات بكل إدارة لامتحانات الثانوية العامة .. فيديو

أعلن الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم.





أضاف عبد الله بان غرف عمليات الادارات التعليمية برئاسة كل مدير إدارة تعليمية بالمراكز بالإضافة الى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل المديرية.





وأكد أن جميع غرف العمليات يتم ربطها بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم برئاسة نائب وزير التعليم وكل غرف العمليات تم ربطها على شبكة انترنت موحدة والجميع يشاهد بعضه فى وقت واحد , جميع المشكلات التى تقع فى حينه وتذليل اى عقبات لحظية.





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