بعد توليه المهمة رسمياً.. كشري: سأفعل كل شيء لأإسعاد جماهير أسوان

قال أحمد كشرى الذي أصبح اليوم مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم بنادي أسوان، بأنه سعيد بالخطوة الجديدة مؤكدا شكره لنادي سوهاج وأعضائه علي الفترة السابقة متمنيا لهم كل التوفيق .

وأشار "كشرى " إلى أنه سيفعل كل شيء لإسعاد ورسم البهجة على وجوه مشجعي الفريق الأسوانى .

واختتم كشرى حديثه بتقديم الشكر لمسئولي مجلس ادارة نادي سوهاج الرياضي ،لتفهمهم الوضع والسماح له بالرحيل ،متمنيا لهم كل التوفيق بالفترة القادمة .

وتولى أحمد كشرى القيادة الفنية للفريق الأول بكرة القدم بنادي أسوان اليوم السبت رسميا خلفا لمجدى عبدالعاطي الذى قدم استقالته من تدريب الفريق .