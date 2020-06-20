بعد توليه المهمة رسمياً.. كشري: سأفعل كل شيء لأإسعاد جماهير أسوان

قال أحمد كشرى الذي أصبح اليوم مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم بنادي أسوان، بأنه سعيد بالخطوة الجديدة مؤكدا شكره لنادي سوهاج وأعضائه علي الفترة السابقة متمنيا لهم كل التوفيق .
وأشار "كشرى " إلى أنه سيفعل كل شيء لإسعاد ورسم البهجة على وجوه مشجعي الفريق الأسوانى .
واختتم كشرى حديثه بتقديم الشكر لمسئولي مجلس ادارة نادي سوهاج الرياضي ،لتفهمهم الوضع والسماح له بالرحيل ،متمنيا لهم كل التوفيق بالفترة القادمة .
وتولى أحمد كشرى القيادة الفنية للفريق الأول بكرة القدم بنادي أسوان اليوم السبت رسميا خلفا لمجدى عبدالعاطي الذى قدم استقالته من تدريب الفريق .
ويذكر أن قد تولي أحمد كشرى القيادة الفنية للعديد من الأندية مثل ، مديرا فنيا للمنتخب الجيبوتى ، ومدربا عاما بنادي النصر للتعدين بالدورى الممتاز ،ومديرا فنيا لنادي سوهاج ،ونادي الترسانه، ونادي بلدية المحلة .