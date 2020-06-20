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أخبار العالم

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

السبت 20/يونيو/2020 - 08:21 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

منذ بداية الإعلان عن جائحة كورونا ولم تتوان المملكة العربية السعودية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح حركة تنقل وانتشار الفيروس الذى خيم بظلاله على الحياة بتوقف حركة البشر والأنشطة فى كافة ارجائها.

 

وبإعلان وزارة الداخلية السعودية اليوم قرارات جديدة برفع منع الحظر بشكل كامل بداية من صباح غد الأحد مع استئناف كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، أثيرت التساؤلات حول جرأة القرار فى ظل تزايد الحالات بشكل يومى، الأمر لا يتعدى كونه قرارات انفراجه فحسب بل شددت وزارة الصحة السعودية أن العبور بسلام بعيدا عن فيروس كورونا مرهونًا بوعى المواطنين وإلتزامهم بالإجراءات التى أقرتها سلطات المملكة حيث تخضع القرارات الجديدة  للتقييم كل فترة.

 

الكرة فى ملعب المواطنين

 

راهنت المملكة العربية السعودية على مواطنيها فى إنجاح القرارات الجديدة التى أعلنتها اليوم بعدما لمست وعيهم خلال شهور الحظر الكلى، فأطلقت القرارات التى جاءت بمثابة انفراجة ولكن مصحوبة بتشديدات أعلنتها وزارة الداخلية، على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة حيث وضعت الكرة بملعب المواطنين وراهنت على وعيهم.

 

تطبيقات الحماية من كورونا


كما حثت الداخلية السعودية  الجميع على ضرورة تحميل تطبيقي «توكلنا» و«تباعد»، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

 

 

وتواصل الصحة السعودية شفافيتها فى الإعلان عن الحالات المصابة والمتعافية والوفيات كل يوم، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1230 حالة.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3941 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 154233 حالة.

 

ولفتت إلى تسجيل 3153 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى98917

 

قرارات جديدة 


وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكان العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

 

أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

 

- التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

 

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

 

- ممنوع التجمعات  بحيث ألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصًا كحد أقصى.

 

ثانيًا: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

 

ثالثًا: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

 

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

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