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تعليم

"سند" حملة إعلامية ضمن مشروعات تخرج إعلام عين شمس

السبت 20/يونيو/2020 - 09:54 م
حملة سند
حملة سند
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حسام الفقي
قالت رحمة منتصر طالبة بالفرقة الرابعة فى كلية الاداب بجامعة عين شمس ان حملة سند جاءت بعد التركيز علي بعض المواقف الشائع حدوثها في الفترة الأخيرة والطرق الصحيحة والآمنة في التعامل معها ،حيث تأثرت الحملة بشكل كبير ببعض الحوادث التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي كان للتصرف بإيجابية دور كبير في عدم حدوثها مثل حادثة (محمود البنا)وعدم تدخل الأفراد للدفاع عنه مما ادي الي وفاته وحادثة (انتحار الطالب نادر ) من أعلي برج القاهرة بعد مرحلة من الاكتئاب لم يجد فيها اي شخص بجانبه ليساعده علي تخطي هذه المحنة

وأضافت رحمة خلال تصريحات لصدي البلد  بالن حوادث القطار تتطلب المزيد من الإيجابية ف التعامل لتفادي زيادة أعداد الضحايا وغيرها من المواقف المختلفة والتي كانت بمثابة الضوء الذي انتبه إليه الطلاب ولاسيما مانعيشه اليوم من أزمة مرض كورونا ونحن فى أشد الحاجة  لمثل هذه الحملات التي تساعدنا في كيفية التصرف بالشكل الصحيح في كل موقف

وأشارت الي انها  جاءت من فكرة الإيجابية فى التصرف والتعامل مع المواقف المختلفة وكانت محط اهتمام وانظار بعض طلاب إعلام عين شمس شعبة العلاقات العامة والاعلان. 


وتابعت: قومنا  بتدشين حملة تحت عنوان (سند) لتقوم بتوجيه الأفراد بإيجابية مع المواقف المختلفة التي يمكن أن يواجهها الأفراد علي مدار اليوم وحثهم علي القيام بدور فعال في الظروف المختلفة مع الحفاظ علي سلامتهم وإبقائهم في امان فهي حملة هادفة واعية وفعالة لتشجيع السلوك الصحيح والآمن بالمواقف المختلفة 

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