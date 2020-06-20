AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحنا داخلين في الجد.. أحمد موسى: مطلوب دعم الأشقاء لموقف مصر ورئيسها في الأزمة الليبية

السبت 20/يونيو/2020 - 08:07 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي طالب رجال القوات المسلحة بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل او خارج الحدود المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "رسائل الرئيس السيسي اليوم لكل من له أطماع في الداخل والخارج". 

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري يصطف خلف الدولة المصرية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إحنا داخلين في الجد والأمر لا يتحمل مزايدات ونقف خلف دولتنا المصرية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مطلوب من الأشقاء العرب والإعلام العربي دعم مصر والرئيس السيسي في مواقفه تجاه الأزمة الليبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشوفوا تجربة مصر مع الإخوان والارهابيين.. أحمد موسى: على ليبيا منع احتلال أي غازٍ مثل أردوغان .. فيديو

محدش يقدر يهوب.. أحمد موسى: جيشنا قوي ورقم 9 على العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

علا مصري | متظاهرة أمريكية أجبرت على نزع حجابها بعد اعتقالها في ميامي.. تفاصيل

«الحجر الصحي» يؤجل تجديد تعاقد فايلر مع الأهلي

واقتربت ساعة التحليق..طائرات مصر تستعد لمعانقة السماء مجددا

مصر مش هتقف تتفرج.. أكاديمية ناصر: السيسي وجه رسائل ردع واضحة لمن يهدد مصالحنا

مفيد شهاب: إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن استكمال للتفاوض.. فيديو

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

أحمد موسى: مليشيا السراج وأردوغان لن يستطيعوا الاقتراب من سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد