إحنا داخلين في الجد.. أحمد موسى: مطلوب دعم الأشقاء لموقف مصر ورئيسها في الأزمة الليبية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي طالب رجال القوات المسلحة بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل او خارج الحدود المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "رسائل الرئيس السيسي اليوم لكل من له أطماع في الداخل والخارج".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري يصطف خلف الدولة المصرية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إحنا داخلين في الجد والأمر لا يتحمل مزايدات ونقف خلف دولتنا المصرية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مطلوب من الأشقاء العرب والإعلام العربي دعم مصر والرئيس السيسي في مواقفه تجاه الأزمة الليبية".