ليلى زيدان تكتب: رسالة ردع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل المهمة، للقوات المسلحة المصرية، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة" في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ ومنها أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود، وأن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة؛ ولكنه جيش رشيد.





وان الحدود الغربية لمصر مؤمنة بالكامل وامن ليبيا من أمن مصر ولابد من تفكيك المليشيات المسلحة فى ليبيا ودعم وحدة الأراضي الليبية للحفاظ على سيادتها.





اما بالنسبة لملف سد النهضة فقد احالت مصر الملف بالكامل الى مجلس الأمن بعد ان استنفذت كافة الطرق السلمية والتفاوضية مع الجانب الأثيوبى وانه ان كانت أثيوبيا تبحث عن التنمية فمصر تبحث عن الحياة.





وترى كاتبة هذه السطور أنه مما لا شك فيه إن السياسة الإثيوبية ومن يقف خلفها عبارة عن مجموعة هواة فهم لايتعلمون من الماضي ولم يستطيعوا قراءة المشهد السياسي الحالي فالقاهرة فى 2020 ليست هى تماما القاهرة فى 2011 او 2012 او 2013 فقد استطاعت مصر وفي أقل من 6 سنوات أن تسقط أكبر تنظيم عالمي وارهاربي وتقضى على خطط التدمير والفوضي المحاكة لها منذ سنوات والتى نجحت فى دول شقيقة مجاورة للأسف، بل واستطاعت أن تفرض نفوذها شرقا وغربا فمن لا يرى قوة مصر الآن فهذه مشكلته .





فأنظروا ماذا فعلت مصر لعودة أبنائها من ليبيا فقد حذرت فقط والاتراك تفهموا هذا التحذير لأنهم يعلموا جيدًا أنهم لايستطيعوا مواجهة المصريين فما نشاهده من مغامرات أردوغانية في سوريا وليبيا ومؤخرا العراق فما هو إلا محاولة لإيجاد نهاية أفضل ولكن مع الأسف مشهد النهاية قد تم تحديده والنهاية اقتربت حاسمة .





وكنت أتمنى أن تتفهم أديس أبابا حجم الكارثة التي ستحل عليها من جراء معاداة القاهرة فليست السياسة تدار بالتصريحات الصاخبة والرنانة وإنما السياسة هي كيف ترد بذكاء...



