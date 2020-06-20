طيران الامارات يستأنف رحلاته المنتظمة إلى النمسا

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، استئناف شركة طيران الامارات رحلاتها المنتظمة الى العاصمة النمساوية فيينا، ورحب مطار فيينا بالرحلة الأولى بعد الاستئناف، عقب تدارك أزمة فيروس كورونا المستجد





وبحسب الوكالة، فقد عبر مارتن جروس، مدير طيران الإمارات في النمسا، عن سعادته باستئناف الرحلات المنتظمة، واستقبال الرحلة الأولى من دبي، موضحا أن طائرة الإمارات "بوينج 777"، وصلت إلى مطار فيينا وعلى متنها أكثر من 200 راكب، لافتًا إلى أن رحلات الشركة المنتظمة استؤنفت إلى العاصمة النمساوية فيينا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.





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وأكد جروس أن عودة رحلات الشركة المجدولة إلى فيينا، تعد إشارة واضحة على أننا في طريقنا إلى العودة للحالة الطبيعية.





وعن جهود الشركة خلال فترة أزمة وياء كورونا المستجد، أوضح جروس أن طيران الإمارات قامت مرارا وتكرارا برحلات شحن وتوصيل المساعدات الطبية وقدمت مساهمة مهمة في حماية المواطنين من الوباء.