المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنعى ضحايا حادث مراقبي امتحانات الثانوية

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ضحايا حادث حلايب وشلاتين حيث انقلب ميكروباص يقل عددا من مراقبي الثانوية العامة والأزهرية بالكيلو ٣٠ طريق الشلاتين حلايب جنوب البحر الأحمر، مما أسفر عن مصرع ٣ وإصابة ١٢ آخرين.





وتتوجه المنظمة بخالص العزاء والمُواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.



