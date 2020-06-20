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ديني

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنعى ضحايا حادث مراقبي امتحانات الثانوية

السبت 20/يونيو/2020 - 09:40 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ضحايا حادث حلايب وشلاتين حيث انقلب ميكروباص يقل عددا من مراقبي الثانوية العامة والأزهرية بالكيلو ٣٠ طريق الشلاتين حلايب جنوب البحر الأحمر، مما أسفر عن مصرع ٣ وإصابة ١٢ آخرين.

وتتوجه المنظمة بخالص العزاء والمُواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان الأزهر الشريف، نعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا حادث تصادم أسيوط الأليم الذي وقع اليوم السبت، وكان من بين المتوفين، مساعد اللجنة الشرعية بالأزهر، وإصابة آخرين. 

ووجه فضيلة الإمام الأكبر على الفور بالتكفل بعلاج المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة المصابين وسلامتهم.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأسر  الضحايا ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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