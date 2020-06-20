616 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و344 ألفا بالسكة الحديد.. تفاصيل

اعلنت وزارة النقل، عن عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة، وبلغ عدد ركاب الخط الأول 351507، والخط الثاني 233718، والخط الثالث 30932.





وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة بلغ 616157.





فيما أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى 344256 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.





وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.





يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.