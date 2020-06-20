AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

616 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و344 ألفا بالسكة الحديد.. تفاصيل

السبت 20/يونيو/2020 - 08:40 م
ركاب مترو الانفاق
ركاب مترو الانفاق أمس
Advertisements
حمادة خطاب
اعلنت وزارة النقل، عن عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة، وبلغ عدد ركاب الخط الأول 351507، والخط الثاني 233718، والخط الثالث 30932.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة بلغ 616157.

فيما أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى 344256 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

212 ألف راكب استقلوا قطارات السكة الحديد أمس و395 ألفا في مترو الأنفاق

٧٠٠ ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و٣٠٠ ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

٩٠٠ ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس و٣٠٠ ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

900 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق.. و400 ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

مليون و57 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس و374 ألفا بالسكة الحديد.. تفاصيل

973 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس 365 ألفا بالسكة الحديد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد .. أحمد فلوكس يعلن عن زيارته لأهل ديالا مكى بعد رفع حظر الطيران

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

بعد تغيير ملامحها.. أجرأ 10 فساتين تبرز جمال حلا شيحة .. شاهد

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد