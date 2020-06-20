عواقب وخيمة.. مستشار بأكاديمية ناصر: رسالة السيسى حول تجاوز الخط الأحمر في ليبيا حاسمة

قال اللواء محمود خلف مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الرئيس السيسي تفقد اصطفاف القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية ووجه رسالة تتوافق مع القانون الدولي بأن تدخل مصر في ليبيا بات شرعيا لحماية أمنها القومي .





وأضاف محمود خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي في ليبيا «سرت -الجفرة» هو إشارة واضحة للعالم بأكمله.





ولفت محمود خلف:" مدينة سرت متواجدة في الشمال ويقع جنوبها منطقة الجفرة التي لها اتصال بحدود مصر الغربية أيضا ".





وتابع محمود خلف:" لن يسمح باي حال من الأحوال بأي قوات من تعديه لأنها سوف تكون في حالة حرب مع مصر بشكل مباشر ".





وأكمل محمود خلف:" التعدي على هذا الخط الأحمر يعني فتح الاشتباك الكامل مع من تعدى تلك المنطقة وتدمير العناصر المتعدية على مدينى سرت والجفرة ".





وقال محمود خلف :" الرئيس السيسي حدد منطقة سرت والجفرة كخط أحمر لن يسمح بتجاوزه".