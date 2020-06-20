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عواقب وخيمة.. مستشار بأكاديمية ناصر: رسالة السيسى حول تجاوز الخط الأحمر في ليبيا حاسمة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:39 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هاني حسين
قال اللواء محمود خلف مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن   الرئيس السيسي تفقد اصطفاف القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية ووجه رسالة  تتوافق مع القانون الدولي بأن تدخل مصر في ليبيا بات شرعيا لحماية أمنها القومي .

وأضاف محمود خلف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الخط الأحمر الذي  حدده الرئيس السيسي في ليبيا «سرت -الجفرة»  هو إشارة واضحة للعالم بأكمله.

ولفت محمود خلف:"  مدينة سرت متواجدة في الشمال ويقع جنوبها منطقة الجفرة التي لها اتصال بحدود مصر الغربية أيضا ".

 وتابع محمود خلف:" لن يسمح باي حال من الأحوال بأي قوات من تعديه لأنها سوف تكون في حالة حرب مع مصر بشكل مباشر ".

 وأكمل محمود خلف:" التعدي على هذا الخط الأحمر يعني فتح الاشتباك الكامل مع من تعدى تلك المنطقة وتدمير العناصر المتعدية على مدينى سرت والجفرة ".

 وقال محمود خلف :" الرئيس السيسي حدد منطقة سرت والجفرة كخط أحمر لن يسمح بتجاوزه".
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