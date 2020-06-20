برلماني ليبي: مصر لها حق التدخل في ليبيا لردع العدوان التركي

قال الدكتور محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي إنه يحق لمصر التدخل في ليبيا لردع العدوان الذي شنته تركيا على البلاد، مشيدا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا.





وأضاف العباني في تصريحات لـ"بوابة إفريقيا" أن جبهة الوفاق بقيادة فايز السراج جلبت العدوان التركي إلى ليبيا عبر مذكرتي تفاهم إحداهما للتعاون الأمني والأخرى لترسيم الحدود، كي تعيث فسادا في ليبيا وتأتي بعدتها وعتادها وبوارجها لتدك المدن والقرى الليبية لذا كان يجب وضع حدود لهذا الاعتداء.





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وأكد البرلماني الليبي أن من حق مصر أن تتدخل سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا في ليبيا لاعتبارات جغرافية، تتمثل في الحدود الرابطة بين البلدين.





وأشار إلى أن الشعبين المصري والليبي هما شعب واحد وبينهما علاقات مصاهرة منذ سنوات، محذرا من أن تركيا تهدف لإفساد الاقتصاد الليبي وسرقة مقدرات البلاد من نفط وغاز.





وأكد العباني أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا، كانت سياسية بامتياز ودبلوماسية للغاية مؤكدا أنه يقود الدبلوماسية المصرية بحكمة واقتدار.





وأوضح أن السيسي تحدث باعتباره يرأس دولة مجاورة لليبيا التي تعاني مشكلات أمنية وتدخلات من تركيا، التي أرسلت إرهابيين للبلاد ما يؤثر كثيرا على الأمن القومي المصري كما يؤثر في مختلف الدول.



