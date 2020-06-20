AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برلماني ليبي: مصر لها حق التدخل في ليبيا لردع العدوان التركي

السبت 20/يونيو/2020 - 08:37 م
العباني: من حق مصر
العباني: من حق مصر التدخل في ليبيا لردع العدوان التركي
Advertisements
قسم الخارجي
قال الدكتور محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي إنه يحق لمصر التدخل في ليبيا لردع العدوان الذي شنته تركيا على البلاد، مشيدا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا.

وأضاف العباني في تصريحات لـ"بوابة إفريقيا" أن جبهة الوفاق بقيادة فايز السراج جلبت العدوان التركي إلى ليبيا عبر مذكرتي تفاهم إحداهما للتعاون الأمني والأخرى لترسيم الحدود، كي تعيث فسادا في ليبيا وتأتي بعدتها وعتادها وبوارجها لتدك المدن والقرى الليبية لذا كان يجب وضع حدود لهذا الاعتداء.

اقرأ أيضا:

وأكد البرلماني الليبي أن من حق مصر أن تتدخل سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا في ليبيا لاعتبارات جغرافية، تتمثل في الحدود الرابطة بين البلدين.

وأشار إلى أن الشعبين المصري والليبي هما شعب واحد وبينهما علاقات مصاهرة منذ سنوات، محذرا من أن تركيا تهدف لإفساد الاقتصاد الليبي وسرقة مقدرات البلاد من نفط وغاز.

وأكد العباني أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا، كانت سياسية بامتياز ودبلوماسية للغاية مؤكدا أنه يقود الدبلوماسية المصرية بحكمة واقتدار.

وأوضح أن السيسي تحدث باعتباره يرأس دولة مجاورة لليبيا التي تعاني مشكلات أمنية وتدخلات من تركيا، التي أرسلت إرهابيين للبلاد ما يؤثر كثيرا على الأمن القومي المصري كما يؤثر في مختلف الدول.

وشدد العباني على أن تركيا استغلت عضويتها في حلف الناتو وقامت بإرسال أسلحة متطورة لليبيا التي يحظر توريد الأسلحة لها ما أدى لاختلال موازين القوى في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

خريطة طريق للحل السياسي.. إعلامية كويتية: مبادرة السيسي بشأن ليبيا سيف قطع الطريق أمام المرتزقة

ضربة روسية جديدة لأردوغان.. أهم وزيرين في حكومة بوتين يلغيان زيارتهما لأنقرة.. غضب دولي من العدوان التركي على ليبيا.. ومحللون: روسيا لن تسكت

ترشيحاتنا

طيران الامارات يستأنف رحلاته المنتظمة إلى النمسا

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

نقدر التنمية فى بلادكم وعليكم تقدير الحياة لنا.. رسالة قوية من الرئيس السيسي للشعب الإثيوبي.. شاهد

واقتربت ساعة التحليق..طائرات مصر تستعد لمعانقة السماء مجددا

الغباري: زيارة السيسي للمنطقة الغربية العسكرية ذات دلالات قوية

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد