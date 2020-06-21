الداخلية ما بين تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتسهيل الخدمات للمواطنين .. ضبط سائق انتحل صفة ضابط شرطة في قنا.. وخطوات استخراج تصريح العمل من الإنترنت

*خالفوا قرار حظر البناء .. الداخلية تضبط 54 شخصا في 24 ساعة

*احتفالا بعيد بثورة يونيو| الداخلية تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

* اختلسا مستلزمات طبية تستخدم فى اختبار كورونا.. ضبط أمين مخزن وفنى تحاليل بأحد المعامل





تواصل وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها التصدي للمخالفين والخارجين عن القانون ومتابعة تننفيذ قرار مجلس الوزراء لمخالفى الحظر.. وكذا تقديم كافة الخدمات المرورية و تسهيل استخراج الرخص وتصريح العمل من المنزل للتسهيل على المواطنين.









وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (سائق) مقيم بمحافظة قنا لقيامه بالادعاء على غير الحقيقة بأنه ضابط شرطة ونشر بعض الصور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مرتديًا الملابس الأميرية ونشر بعض العبارات التى تسقط على الإجراءات التى تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى الظهور بين أصدقائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









كما أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لـ تصاريح العمل عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.









قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) ،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.









وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة .





فيما واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.









قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط (54) شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه ، وذلك خلال 24 ساعة.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وفى سياق متصل بدأت مبادرة " كلنا واحد " اعتبارًا من اليوم توزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو.









قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا لتخفيف العبء عن كاهلهم .





وتم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.













كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أمين مخزن وفنى تحاليل بأحد المعامل لقيامهما باختلاس كمية من المستلزمات الطبية التى تستخدم فى إختبار الأجسام المضادة لفيروس "كورونا " من داخل المعمل .









وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهما ضبط 531 شريط رابيد تست "يستخدم فى إختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا" و499 شكاكة و4 علب محلول لقراءة الرابيد تست و546 منديل مُطهر و350 ماصة لأخذ عينات الدم و24 فلتر تبس "وحدة قياس" و28 مسحة ثواب.









كما شملت المضبوطات 21 كارت تحليل مخدرات وعلبة ميديا لتنمية فيروس كورونا و7 أنابيب أخذ عينات دم و2 جفت "ماسك أنابيب" وترمومتر قياس حرارة و3 كارنيه خاصين بعاملين بالمركز.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



