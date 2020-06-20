حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد بطوخ.. إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - الخارجة

*بينهم مراقبو ثانوية عامة.. مصرع وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بشلاتين

*مصرع طفلين وإصابة شقيقهما الثالث في حريق منزل بإحدي قري نبروه









شهد محافظات مصر العديد من الحوادث التى أدت الى إصابة ومصرع بعض الاشخاص بسبب السرعة واخرى أثناء عبوره خط شريط السكك الحديدية.. كما شهدت محافظة أخرى حريق منزل أدى الى مصرع وإصابة أشقاء.









لقي طالب مصرعه أثناء عبوره خط شريط السكك الحديدية بطوخ بمحافظة القليوبية.









تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ بمصرع طالب صدمه قطار السكك الحديدية عند مزلقان بمدينة طوخ.





انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ.





تبين أن طالبا توفى متأثرا بإصابته جراء اصطدام القطار به أثناء عبوره من المزلقان بشكل غير شرعي وتم التحفظ على الجثة لمعرفة هويتها وتولت النيابة التحقيق.





كما قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات به إلى 3 أشخاص، والمصابين لـ 15، وجارٍ تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.





وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين عن أن من بين المتوفين والمصابين مراقبون لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، مؤكدا أن السيارة الميكروباص التى تعرضت للانقلاب بسبب انفجار الإطار الأمامى لها، وكانت متجهة من مدينة الشلاتين لحلايب.





وأكد رئيس مدينة الشلاتين، أن سيارات الإسعاف نقلت 7 مصابين منهم، وسيارات أخرى من الأهالى والمارين بالطريق نقلوا باقى المصابين لمستشفى الشلاتين ولقى من بينهم 3 مصرعهم بينهم مدير معهد أزهري، وأصيب 15 آخرون، حيث كان يستقل السيارة الميكروباص 18 شخصا.





كانت تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين ابو رماد، وذلك إثر انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت 7 مصابين وتم نقل عدد آخر من المصابين بمعرفة الأهالى لمستشفى الشلاتين.





فيما لقي طفلان مصرعهما وأصيب شقيقهما الثالث بحروق من الدرجة الأولى في حريق بمنزل بقرية كفر الابحر مركز نبروه بمحافظة الدقهلية .





تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ،اخطارا من مأمور مركز نبروه يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الابحر دائرة المركز بنشوب حريق هائل في أحد منازل القرية





وبانتقال ضباط المباحث و الدفع بعدد ٢ سيارات إطفاء و٢ سيارة إسعاف تبين ان الحريق في منزل المواطن السيد عبد المولي الصاوي والمنزل مكون من دورين وتم إخماد الحريق الذي التهم محتويات المنزل بالكامل.





واسفر الحريق عن مصرع الشقيقان السيد وعبدالرحمن عبد المولي السيد عبد المولي ٣ و٤ أعوام واصيب شقيقهما الثالث محمد ٧ اعوام بحروق من الدرجة الاولي وتم نقل الجثتين الي مشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة .





كما تم نقل الشقيق المصاب إلى مركز الحروق في المنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة.





وفى سياق متصل أصيب منذ قليل 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد بعد نقطة الكيلو 100، بالقرب من منطقة النقب الحدوديه.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى الخارجة العام، وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط، بالقرب من نقطة الكيلو 100 وجرى على الفور تحرك سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الوادى الجديد، والتى قامت بدورها بنقل 13 مصابا إلى مستشفيات أسيوط الجامعة والخارجة العام .



