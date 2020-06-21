كورونا فرضته علينا.. إليك مميزات غير متوقعة للعمل من المنزل.. وأشهر المشاكل وطرق حلها

مميزات العمل من المنزل تتفوق على عيوبه

العمل من المنزل يزيد القدرة على الانتاج والابداع

حل عملى لخناقات الأزواج فى العمل من المنزل

انتشار فيروس كورونا غير الكثير فى حياة البشر ليس على مستوى رفع الوعى فقط بل على مختلف جوانب الحياة وتغير تفكير الشركات والمؤسسات واعطوا فرصة للموظفين بالعمل من المنزل لمنع انتقال العدوى والسيطرة على انتشار فيروس كورونا .

لجأت العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقنين تواجد عدد العاملين داخل المقر ولم ينخفض انتاج الكثير من المؤسسات بفكرة العمل من المنزل بل بعضها تقدمت وتطورت من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا والأجهزة الحديثة .





أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ النفسي بجامعة عين شمس، أن التطور الطبيعى لتداعيات العصر كان سيفرض علينا أسلوب العمل من المنزل في كثير من المؤسسات سواء عاجلا أم آجلا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعى ومواقع الانترنت المختلفة التى تساعد على العمل من المنزل بنفس الكفاءة بل وأفضل في بعض الأوقات.

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وأشارت "فايد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما يؤكد هذا أنه ظهرت بعض مشاريع الحكومة الرقمية قبل أزمة كورونا تدل على أننا كنا سنصل لنفس النقطة وأن العمل من المنزل أمر حتمى.





مميزات العمل من المنزل:

وشددت على أن العمل من المنزل له العديد من المميزات، أبرزها:

- التخلص من معاناة زحام فى المرور المبالغ فيه.

- انخفاض التلوث الذي يضر البيئة وصحتنا خاصة عوادم السيارات.

- الحفاظ على لوقت المهدر فى الذهاب والإياب .

- تقليل استهلاك البنزين والوقود مما ينعكس بشكل أفضل على اقتصاد الدولة.

- العمل من المنزل أكثر راحة مما يزيد قدرة الفرد على الانتاج والابداع.

- غير النظرة للعمل من مجرد حضور وانصراف لإنتاج حقيقي.

- التواجد فى مكان العمل يزيد من الغيرة والخلافات والصراعات بين الزملاء مما يهدر الكثير من الوقت والجهد والطاقة.

ولفتت "فايد" إلى أن البعض يرفض فكرة العمل من المنزل ويتذمر من الوضع الحالى ويرغب في عودة الأمور لطبيعتها بأسرع وقت ولكن مهما كانت السلبيات.

وأضافت "فايد": سلبيات العمل من المنزل قليلة جدا فيمكن حلها والتغلب عليها ببعض الأمور البسيطة بشكل يمكننا من الاستفادة بهذه الطريقة الجديدة من العمل ومواكبة العصر

- سلبيات العمل من المنزل

- التعامل مع الوضع بشكل خطأ يجعل الانتاج أسوأ أو أقل، لابد من وجود رقابة حكيمة حتى يتم وتأهيل وتدريب العاملين كل فترة من خلال دورات تكشف العيوب والمزايا وترفع كفاءتهم.





- الاكتئاب والملل من الوجود فى المنزل، وهذا بسبب الوضع المؤقت الناتج عن تداعيات كورونا وليس بسبب فكرة العمل من المنزل ولا يوجد حل إلا الصبر واستغلال التكنولوجيا فى الترفيه والتواصل ولكن بعد مرور هذه الأزمة يمكننا الخروج والترفيه بعد الانتهاء من العمل.





- الخلافات الزوجية نتيجة طول فترة التواجد فى البيت وفى الاول ستحدث صدمات لكن يمكن أن نحولها لفرصة للتجمع وإعادة صياغة العلاقة وحل المشاكل والقرب من بعضهما البعض و"يضعوا قواعد ويرتبوا حياتهما على اساس انهم هما الاتنين عايزين ينجحوا".